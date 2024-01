Edison Motors punta su kit conversione elettrica per pick-up

L'azienda canadese Edison Motors ha rivelato che inizierà a vendere kit di conversione elettrica per vecchi pick-up, per consentire di tenerli sulla strada il più a lungo possibile.

La società ha infatti recentemente sviluppato un kit di conversione elettrica che sostituisce il propulsore originale con un generatore diesel, un grande pacco batteria e un motore elettrico. Per installare il nuovo propulsore, Edison rimuove gli assi originali e li scambia con uno o due dei suoi assi abbinati al motore elettrico, per potenze derivate che vanno dai 350 ai 500 Cv.

Il motore diesel Caterpillar funge da generatore e una batteria al litio-ferro-fosfato da 60 kWh o 90 kWh di capacità viene installata accanto a un'unità di controllo inverter. La società canadese ha comunicato che la conversione elettrica potrebbe teoricamente essere fatta anche su pick-up più recenti, pur ammettendo la difficoltà dell'eventuale adattamento del software aggiuntivo.

In base a quanto anticipato sempre dalla società canadese, il kit che sarà messo in vendita non sarà economico. Mentre i prezzi variano a seconda del modello cui sarà destinato e a seconda delle richieste tecniche del proprietario, Edison ha stimato che il costo sarà circa la metà o un terzo del prezzo di acquisto di un nuovo pick-up.

