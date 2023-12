Cagliari, via a procedura telematica per il rinnovo dei pass Ztl

Al via il rinnovo dei pass Ztl a Cagliari in scadenza al 31 dicembre 2023 Per la prima volta, saranno i titolari a poter rinnovare, in autonomia, il loro permesso con scadenza annuale, utilizzando la nuova piattaforma telematica. Su ogni contrassegno è riportata la tipologia e la data di scadenza.

A parte alcuni casi particolari, normalmente la scadenza coincide con il 31 dicembre di ogni anno.

Con il foglio informativo allegato viene fornita una guida operativa per un utilizzo autonomo della piattaforma da parte dei titolari di pass, purché ancora in corso di validità o scaduti da meno di un anno. In caso contrario sarà necessario procedere come per un nuovo pass.

Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di identità digitale Spid o di carta di identità digitale con credenziali Cie (livello 2) attivate. Il primo passo consiste nell'accedere alla propria area personale dalla pagina principale del portale istituzionale www.comune.cagliari.it.

Oltre ai residenti nelle zone a traffico limitato sono prevsite categoria particolari: Dimoranti - Studenti fuori sede; Assistenza - Accompagnamento minori fino a 2 anni - Attività produttive - Ambulatori medici e Medici in visita - Veicoli a trazione elettrica - Residenti Poetto e aree riservate - Residenti zona Tigellio - Residenti zona Roma - Parcheggi privati - Taxi - NCC; Car sharing - Ambulanze - Servizi pubblici; Parcheggi di istituti pubblici; Servizi privati di pubblica utilità; Auto private uso servizio pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA