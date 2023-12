Ania, '3 milioni di veicoli non assicurati in circolazione'

"Sono 3 milioni i veicoli che circolano senza assicurazione sul territorio nazionale, secondo una stima che si basa sul rapporto tra i mezzi immatricolati e quelli assicurati". A dirlo a margine della conferenza stampa sui risultati dell'attività del progetto Plate Check con la polizia stradale è il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni. "Quest'analisi tiene conto ed esclude i veicoli che vengono stimati essere presenti nell'ambito di depositi giudiziari e quelli che pur se immatricolati insistono in aree private e non hanno un obbligo assicurativo - prosegue - È una stima abbastanza attendibile e rappresentando il 5,6% dei mezzi circolanti è un dato inquietante perché la probabilità che ci sia un evento negativo con un mezzo non assicurato è abbastanza alta".



