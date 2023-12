Per Citroen e-C3 in un mese 10.000 prenotazioni

C'è interesse nel Vecchio Continente intorno a Citroën ë-C3, la prima elettrica prodotta in Europa dal prezzo accessibile alla grande massa, presentata recentemente dal marchio del Double Chevron. In un mese di pre-vendita, infatti, il nuovo modello della Casa transalpina ha già totalizzato 10.000 prenotazioni in 10 Paesi, infatti.

Della gamma di due proposte, quelle già opzionate online sono per il 44% la versione di vertice Max, in listino a 27.800 euro, guidabile anche a 179 euro al mese in noleggio a lungo termine.

Il 56%, invece, è costituito dalla più accessibile You, offerta da 23.300 euro o 99 euro al mese.

Le due ë-C3 possono essere prenotate sul Web sino al 31 gennaio, senza dover pagare nulla come caparra. A metà gennaio, i concessionari inizieranno a contattare la clientela che ha espresso il proprio favore all'acquisto per la conferma degli ordini: chi prenoterà la vettura online sarà anche tra i primi a poterla guidare, a partire da metà 2024.

"Il 17 ottobre, Citroën ha sorpreso tutti - spiegano dalla Francia - presentando Nuova ë-C3. È la prima vettura elettrica del segmento B prodotta in Europa a fornire una risposta concreta al problema dell'accessibilità, senza scendere a compromessi. Ha già conquistato più di 10.000 clienti. Questo successo è il coronamento di un modello - C3 - che è già il più venduto nella storia di Citroën, con oltre 5,6 milioni di unità vendute".

Al momento il nuovo modello elettrico del Costruttore viene presentato, appunto, i due versioni. La You offre le sospensioni Citroën Advanced Comfort, dispositivi tecnologici quali l'Head up display e My Citroën Play con Smartphone station per l'infotainment. L'equipaggiamento di serie comprende Active safety brake, Rear park assist, il regolatore con limitatore di velocità, l'Active lane departure warning, Speed limit recognition, Driver alert, climatizzatore, airbag frontali, laterali e a tendina, accensione automatica dei fari anabbaglianti e proiettori a Led.

La Max, più connessa e più accessoriata, dispone di cerchi in lega da 17", vernice bicolore con tetto a contrasto, barre al tetto nero lucido, vetri posteriori e lunotto oscurati, My Citroën Drive con navigazione su touchscreen da 10,25", ricarica wireless per smartphone, sedili Citroën Advanced Comfort, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili, volante rivestito, divano posteriore frazionabile 2/3-1/3, fari posteriori a Led, climatizzatore automatico e telecamera di retromarcia.



