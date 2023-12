Kenya: governo annuncia calo del prezzo della benzina

Il governo del Kenya ha annunciato un significativo calo del prezzo del carburante nel paese, a partire dalla mezzanotte di domani. L'Autorità nazionale per la regolamentazione del petrolio e dell'energia (Epra) ha ridotto i prezzi di benzina, diesel e cherosene, come non si registrava dall'ottobre 2021, riporta il sito del quotidiano Daily Nation.

L'Epra ha dichiarato che la super costerà 5 scellini kenioti in meno al litro (circa 30 centesimi di euro), ciò significa che nella capitale Nairobi sarà venduta a 212 scellini e 36 centesimi (circa 1 euro e 25 centesimi).

"Il governo, attraverso il ministero del Tesoro, ha individuato le risorse all'interno dell'attuale dotazione, per compensare le società di commercializzazione del petrolio", si legge nel comunicato dell'Epra.



