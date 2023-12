Mini e Tortellante insieme nel segno dell'inclusione

Mini ha festeggiato l'inizio del periodo dell'avvento all'insegna dell'inclusione e della condivisione, rinnovando la collaborazione con il Tortellante, ovvero il laboratorio terapeutico e abilitativo dove giovani e adulti nello spettro autistico imparano a produrre pasta fresca fatta a mano nella città di Modena.

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre presso la Bottega del Tortellante a Modena, Mini e il Tortellante hanno acceso l'albero di Natale che sancisce l'inizio di un percorso che vede la casa automobilistica nuovamente partner del Tortellante, all'insegna dei valori comuni.

Il percorso che lega il Tortellante a Mini è nato a fine 2022, con la realizzazione del podcast 'Rivoluzione Tranquilla', ideato con lo scopo di raccontare una storia d'amore, dando voce alle persone che ogni giorno lavorano nel team del Tortellante per offrire ai ragazzi affetti da autismo l'opportunità di crescere e avere un ruolo attivo all'interno della società, apprendendo e tramandando l'arte e la tradizione della pasta fresca modenese: i tortellini.

I valori che accomunano Mini al Tortellante sono alla base della scelta di appoggiare la vendita dei 'Brutti ma Buoni', tortellini che, sebbene presentino delle lievi imperfezioni, non solo regalano lo stesso gusto e le stesse emozioni del prodotto normalmente selezionato per la messa in vendita, ma costituiscono parte integrante del percorso di apprendimento dei ragazzi del Tortellante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA