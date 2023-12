Lamborghini a sostegno dell'associazione Movember

Lamborghini sostiene da 3 anni l'associazione Movember che, dal 2003, informa e si occupa della raccolta fondi per curare alcune patologie maschili. Così, nel mese di novembre, concessionari e clienti della casa di Sant'Agata Bolognese hanno dato vita a raduni di auto decorate con baffi adesivi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa iniziativa.

Un movimento finalizzato alla cura ed alla prevenzione che ha visto impegnate oltre 1.600 Lamborghini, grazie all'operato di 100 dealer in tutto il mondo. Il raduno con i baffi più numeroso è stato quello di Newport Beach, negli Stati Uniti, che ha visto l'adesione di 80 proprietari con altrettante vetture coinvolte. Il secondo, per numero di vetture coinvolte, è stato quello di Beverly Hills con 60 auto della casa del toro. Sul sito ufficiale di Movember, inoltre, è stata attivata una raccolta fondi, ad opera di Automobili Lamborghini, che, per questa edizione, ha permesso di devolvere più di 230.000 euro all'associazione.

Grazie alla collaborazione con il Bologna Football Club, in occasione della gara del campionato di Serie A tra Bologna e Lazio, una Huracán Tecnica, decorata con molteplici QR Codes, che rimandavano a contenuti social esclusivi e ad interviste inedite dei giocatori sull'importanza della salute mentale e sul tema della prevenzione dei tumori, è stata posizionata nei pressi dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

"Anche per questa edizione speriamo di aver fornito un contributo prezioso a Movember - ha dichiarato Stephan Winkelmann, chairman e Ceo di Automobili Lamborghini - le adesioni e le iniziative, a livello mondiale, sono state tantissime e siamo orgogliosi di aver collaborato, anche in parte, per sensibilizzare le persone su temi così importanti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA