Jeep Avenger vince anche il premio The Best Of Moto 2023

Jeep Avenger, ovvero il primo Suv Jeep 100% elettrico e il primo concepito, disegnato e prodotto in Europa per i clienti europei, si è aggiudicato il titolo di miglior modello urbano nell'ambito del premio The Best of Moto 2023.

Nell'ambito del concorso, organizzato da Moto.pl, uno dei principali portali automobilistici in Polonia, parte del gruppo Gazeta.pl, Avenger ha superato i rivali nella categoria Town Car, aggiungendo il riconoscimento agli altri collezionati dal suo debutto, per un totale di dodici i premi internazionali.

A gennaio, infatti, l'ultima arrivata della famiglia Jeep è stata incoronata European Car Of The Year 2023 da una giuria di 57 membri, composta da giornalisti del settore automobilistico provenienti da 22 Paesi. Sono di febbraio, invece, i titoli di The best family Suv per le giurate del Women's World Car Of The Year e di Urban Suv and Crossover Category Auto Leader, assegnato da Auto, Motor und Sport Poland.

A marzo è stata la volta di due premi firmati Top Gear UK, ovvero Best Electric City Car e Electric Car Of The Year. Sempre dal Regno Unito, ad aprile, è arrivato anche titolo di The Best Small Car, assegnato da Autocar.

Electric Car Of The Year è invece il riconoscimento conseguito da Avenger nel mese di maggio e attribuito da Top Gear, mentre a giugno sono arrivati i premi di City Car Of The Year da parte di Wirtualna Polska, e di The Small Bev 2023 nell'ambito dell'Autovista Group Residual Value Award.

Per finire a settembre, prima del titolo di Auto Europa 2024, Jeep Avenger ha trionfato anche agli Autonis Design Award come Most Beautiful Small Suv 2023, mentre lo scorso ottobre Avenger ha ottenuto il titolo di Auto Europa 2024, conferito dai soci dell'Uiga, l'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive.

