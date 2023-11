Una rara Aston Martin Valkyrie AMR Pro è in vendita

Un esemplare di Aston Martin Valkyrie AMR Pro è in vendita sul sito di RM Sotheby'S, l'auto si trova a Dubai, ha lo chassis numero 8, il prezzo è su richiesta, ed ha avuto un unico proprietario. L'occasione, per quanto onerosa, è piuttosto rara, visto che si tratta dell'anello di congiunzione tra le Aston Martin da F1 e quelle da strada.

Nello specifico, la Valkyrie AMR Pro presenta un telaio rivisto rispetto alla Valkyrie, con un passo allungato di 380 millimetri, una larghezza superiore di 96 millimetri nella parte anteriore e di 115 millimetri in quella posteriore. Inoltre, il pacchetto aerodinamico specifico aggiunge 266 millimetri di lunghezza nella carrozzeria, ma, soprattutto genera il doppio della quantità di carico aerodinamico della Valkyrie omologata da strada, e promette un'accelerazione laterale superiore a 3 g.

Oltre a rimuovere il sistema ibrido della Valkyrie per l'utilizzo stradale, sulla AMR Pro, al fine di ridurre il peso, anche la carrozzeria è in fibra di carbonio, così come i bracci trasversali delle sospensioni, mentre il parabrezza ed finestrini laterali sono in perspex. In tutto il risparmio di massa ha raggiunto i 150 kg, per sfruttare al massimo il V12 aspirato da 1.000 CV da 6,5 litri montato in posizione centrale che raggiunge fino a 11.000 giri al minuto. La rarità di questa vettura sta nel fatto, come riporta l'annuncio sul portale di RM Sotheby's, che la casa inglese abbia dichiarato che saranno costruite solamente 40 AMR Pro, oltre a due prototipi. Un numero esiguo rispetto alle 150 Valkyrie coupé ed alle 85 Valkyrie Spider. L'auto in questione, inoltre, è stata guidata appena 2 volte sul Circuito Internazionale del Bahrain, ed è pronta all'uso in altri circuiti.



