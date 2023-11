Alla Milano Games Week spazio anche ai motori

Sotto i riflettori della Milan Games Week, andata in scena lo scorso fine settimana alla Fiera Milano Rho, non sono mancati gli spazio dedicati anche ai motori. Tra i partecipanti, anche Dacia e Abarth.

Il primo dei due marchi ha fatto il suo ingresso nel panorama del gaming italiano proprio con la Milan Games Week e portando alla fiera tre modelli della sua gamma in versione Extreme.

Presenti infatti la 100% elettrica Dacia Spring, il sette posti Jogger ed il Suv iconico del brand, Duster.

Obiettivo della presenza Dacia all'evento, quello di raccontare ai visitatori le caratteristiche innovative dei suoi prodotti ed i valori del brand, a cominciare dal 'Essential but Cool' che ridefinisce il concetto di essenzialità in un'auto, con l'aggiunta di 'Robust & Outdoor', ovvero il senso dell'affidabilità al modo di Dacia, per finire con 'Eco-Smart'.

Attraverso l'Extreme Labyrinth, un labirinto interattivo di oltre 100 m2 collocato sullo stand all'interno del Padiglione 13 dedicato al mondo Esports & Gaming, gli ospiti hanno potuto cimentarsi in un'esperienza sul mondo Dacia.

La nuova Abarth 500e è stata invece la protagonista allo stand della casa dello scorpione. L'appuntamento ha consolidato il legame di Abarth con il mondo del gaming, dal divertimento ludico ad una driving experience interattiva di alto livello.

"L'Abarth 500e - ha commentato Giuseppe Galassi, managing director di Fiat & Abarth Italia - con la sua natura 100% elettrica, si rivolge a un pubblico ancora più ampio grazie all'innovazione dell'architettura elettrica, ma al contempo mantiene saldamente il proprio Dna e il suo stile irriverente, offrendo un'esperienza di guida tanto emozionante quanto un'intensa sessione di gaming".

Sullo stand Abarth erano inoltre presenti quattro simulatori per tutti i fan del gaming. Sempre all'interno dello stand, i visitatori hanno potuto seguire la finalissima dell'Abarth Adrenaline Challenge e scattare foto con il photo booth Abarth.





