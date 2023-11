Anche Mick Schumacher tra i piloti Wec di Alpine

Alpine è pronta alla sfida nella categoria Hypercar nel Wec, il Campionato Mondiale Endurance del 2024, e annuncia gli equipaggi che correranno con la nuova vettura. Tra questi sono stati riconfermati i tre piloti francesi già in forze all'Alpine Endurance Team, che rispondono ai nomi di Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi. Oltre ai driver citati, ci sarà spazio, a bordo dell'hypecar francese, per Paul-Loup Chatin, già noto al team, per Ferdinand Habsburg, di passaporto austriaco e per il figlio d'arte Mick Schumacher, proveniente dal mondo della F1 ed in procinto di debuttare nelle gare endurance. Per le immagini con tanto di livrea ufficiale per l'Alpine A424 l'appuntamento è fissato per Il 7 febbraio, intanto il team prosegue lo sviluppo della vettura che si troverà a competere in una classe competitiva e, nel prossimo anno, particolarmente affollata. "A questo punto decisivo del programma - ha detto Bruno Famin, vicepresidente di Motorsport Alpine - è con orgoglio che sveliamo i sei piloti che correranno con noi nel 2024 nella categoria Hypercar. Si apre un nuovo capitolo per Alpine nella storia dell'Endurance e ci tenevamo ad avere i profili giusti per affrontare la sfida. Abbiamo creato un team che abbina gioventù, velocità, ma anche esperienza e fedeltà per rappresentare i colori della marca nella categoria più agguerrita del campionato".

"Ho una nuova sfida da affrontare con Alpine nella categoria Hypercar del campionato FIA WEC - ha aggiunto Mick Schumacher - l'auto è impressionante e non vedo l'ora di iniziare a gareggiare. Sono cresciuto e maturato con le monoposto, quindi le auto con abitacolo chiuso e pneumatici coperti mi offrono un'eccellente opportunità di perfezionare le mie competenze di guida".



