Toyota bZ4X: Polizia a impatto zero nei parchi di Londra

Chi ha il compito di muoversi a bordo di veicoli all'interno di parchi e aree protette ambientalmente - come fa la London Park Police - non può trovare migliore soluzione di mobilità per i controlli di un'auto elettrica. E questa scelta è ancor più valida se questa vettura è di ultimissima generazione, capace dunque di abbattere ancora più efficacemente le emissioni di CO2 in tutto il ciclo di vita del mezzo.

Ecco perché nella sorveglianza del Royal Borough di Kensington e Chelsea verrà ora impiegata una Toyota bZ4X che pattuglierà, nell'ambito dei compiti della London Park Police una trentina fra giardini, aree verdi, spazi aperti e cimiteri.

Allestita con la livrea regolamentare delle forze dell'ordine britanniche e con le luci lampeggianti, la Toyota bZ4X - con i suoi 215 Cv - non sarà chiaramente un'auto da inseguimento ma grazie alla trazione integrale, alle dimensioni ragionevoli e alla carrozzeria che è stata resa a prova di proiettile si adatta perfettamente alle esigenze di pattugliamento e di supporto alla comunità.

"Siamo impegnati nel diventare un quartiere più verde e a zero emissioni entro il 2030 - ha detto Emma Will, membro del Royal Borough of Kensington and Chelsea Council con responsabilità per i parchi e il tempo libero - e la nuova auto elettrica per la Park Police è un altro passo nella giusta direzione. Tutti i nostri veicoli nei nostri parchi sono ora elettrici e stiamo cercando di espandere la nostra flotta altrove. Toyota ha lavorato a stretto contatto con il team della Park Police per garantire esattamente ciò di cui avevamo bisogno".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA