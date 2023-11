Il nuovo Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) nel Jurong Innovation District non si limita ad assemblare le auto Hyundai Ioniq 5.

Sta inoltre dotando questi crossover elettrici di tecnologia senza conducente per essere utilizzati come cosiddetti robotaxi nelle città degli Stati Uniti, a cominciare da Las Vegas.

