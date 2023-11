Renault e Dacia nominate Miglior Customer Service 2024

Renault e Dacia sono state nominate, insieme, vincitrici della 17° edizione del concorso di Miglior Customer Service 2024 nella categoria Costruttori automobilistici. Entrambe le marche del Gruppo Renault, infatti, si sono aggiudicate il primo posto della loro categoria con un voto complessivo di 17,01/20, confermando una strategia commerciale condivisa che punta sulla customer experience.

Il riconoscimento ai due marchi è frutto di una campagna di mystery shopping portata avanti per otto settimane in tutti i canali di comunicazione Renault e Dacia con i loro clienti, prendendo in considerazione le richieste quotidiane dei consumatori, dalle telefonate alle e-mail, passando per la ricerca di informazioni su Internet, contatti stabiliti tramite social network e conversazioni in chat.

Il premio assegnato alle due marche è stato consegnato ufficialmente dall'azienda Viséo Customer Insights a Sylvain Devos, direttore post-vendita, commercio e qualità Francia, al Teatro Trianon di Parigi. "Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento per le Marche Renault e Dacia - ha detto Devos - nominate Customer Service per l'anno 2024. È il risultato di un lavoro portato avanti insieme dai nostri team"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA