Prezzi della benzina in calo, al self sotto 1,82 euro al litro

Ancora in calo i prezzi dei carburanti alla pompa: la media nazionale della benzina in self service scende sotto quota 1,82 euro al litro, molto vicino al minimo dell'anno di 1,81 euro al litro toccato in maggio. Il gasolio self è a 1,8 euro, al livello di inizio agosto. Lo indica la rilevazione di Staffetta quotidiana, secondo cui Ip ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina, per Q8 si registra un ribasso di 1,5 centesimi sulla benzina e di un centesimo sul gasolio, per Tamoil -1 cent sul gasolio. Sulle autostrade, i prezzi medi della benzina in modalità self service si attestano 1,907 euro/litro (servito 2,171), gasolio self service 1,887 euro/litro (servito 2,157), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.





