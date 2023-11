Il Salone dell'auto torna a Torino dal 2024

Dopo cinque anni il Salone dell'Auto torna a Torino. Lo annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, insieme ad Andrea Levy, ideatore e organizzatore di Salone Auto Torino 2024.

Il salone ritorna in una veste completamente rinnovata: un salone culturale a cielo aperto che accompagnerà il pubblico nella storia dell'industria automobilistica, tra il passato rappresentato dalle auto più belle e rappresentative e il futuro dei modelli più sostenibili, tutti esposti tra le vie e le piazze del centro di Torino. Sarà una passeggiata all'aperto, gratuita per il pubblico, che da piazza Carlo Felice porterà i visitatori in piazza Castello e in piazzetta Reale. Il pubblico potrà inoltre, durante la passeggiata Salone Auto Torino 2024, ammirare l'esposizione dei capolavori disegnati dai grandi carrozzieri e delle supercar e hypercar.

"Torino è la città dell'auto ed era un non senso che il salone di svolgesse altrove. Finalmente oggi rimediamo a un errore del passato" afferma Cirio. "Siamo davvero molto contenti - ha aggiunto Lo Russo - di avere riportato il Salone dell'Auto a Torino, dove l'industria automobilistica è nata e ha fatto scuola per oltre un secolo e che oggi guarda al futuro come laboratorio di innovazione e transizione ecologica.



Salone auto a Torino: Levy, 'siamo orgogliosi del ritorno'

"Siamo orgogliosi di poter annunciare il ritorno di Salone Auto Torino, una manifestazione che vuole essere parte integrante del territorio, un'occasione per il pubblico di poter provare i modelli del futuro, elettrici e ibridi, per vedere gratuitamente i capolavori dei grandi designer, per visitare la città grazie a convenzioni con musei e trasporti". Il commento è di Andrea Levy, presidente Salone Auto Torino e Autolook Week, a proposito del ritorno del Salone dell'auto a Torino.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA