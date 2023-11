Toyota pedala con la Fci, 'orgogliosi della collaborazione'

"Siamo al secondo anno di partnership con la Fci e orgogliosi di portare avanti questa collaborazione, perché rappresenta il giusto coronamento della nostra visione di brand. Ci sentiamo molto legati al mondo dello sport in generale, tanto che Toyota è global partner del Comitato olimpico e paralimpico internazionale". Queste le parole del general manager marketing Toyota, Fausto D'Amore, che quale ha voluto confermare la solida partnership che unisce federciclismo e il brand giapponese in occasione del Giro d'Onore 2023, la festa di fine anno del ciclismo italiano, durante il quale sono stati premiati tutti i protagonisti della grande stagione azzurra: 120 medaglie tra fuoristrada, pista, strada e paraciclismo.

"Il ciclismo per noi - ha proseguito D'Amore - è un territorio di comunicazione e di brand dove vediamo molti valori affini. Valori di inclusività, di sostegno alla diversity e alla mobilità sostenibile e pulita. È il giusto coronamento ed è tutto coerente alla nostra visione, per questo prosegue la nostra partnership con la Federazione Ciclistica Italiana".

Toyota e Fci condividono gli stessi valori e lo stesso spirito: passione, impegno, superamento dei propri limiti, rispetto delle persone e del lavoro e poi il ciclismo, tra gli sport, è quello che più si sposa con il rispetto dell'ambiente, così come Toyota vuole essere il brand numero uno al mondo per quanto riguarda l'impatto zero. "La FCI ha in dotazione una flotta di auto Toyota elettrificate, sia ibride sia totalmente elettriche e ibride plug-in, questo per ridurre al massimo le emissioni ed essere in linea con l'attitudine a una mobilità sempre più sostenibile".

Il 2023 è stato un grande anno per il ciclismo italiano con 120 medaglie ottenute in tutte le categorie e il 2024 sarà ancora più importante a livello di appuntamenti grazie al Giro d'Italia, al Tour de France che partirà con le prime tre tappe tra Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte e ai Giochi di Parigi.

"Gli obiettivi di Toyota sono quelli di continuare a comunicare e ad avere un link tra il nostro brand e lo sport in generale, soprattutto con il ciclismo e la Federazione Ciclistica Italiana. Continueremo ad essere presenti nelle corse ciclistiche più importanti che si svolgeranno sul nostro territorio: le classiche, il Giro, ma saremo anche attenti spettatori della partenza nel nostro Paese del Tour de France".





