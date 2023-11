A Milano AutoClassica all'asta i gioielli a quattro ruote

In occasione della tredicesima edizione di Milano AutoClassica, sabato 18 novembre ci sarà spazio anche per un'asta promossa dalla casa d'aste Wannenes, tra pezzi unici e rarità a quattro ruote.

L'appuntamento, nel padiglione 16, alle ore 16, avrà per protagonisti modelli classici degli anni 20' del secolo scorso fino agli anni 2000, per l'asta Auto & Moto Classiche e Sportive durante la quale saranno battute in tutto 38 (37 auto ed una motocicletta) lotti che compongono il catalogo.

Tra i Top Lot all'Asta spicca la Porsche 911 Carrera Endurance Racing Edition del 2017, realizzata dal reparto Exclusive in collaborazione con i colleghi della Porsche Motorsport e realizzata sulla base della nuova 911 Carrera S con motore boxer 3.0 biturbo da 420 CV.

L'auto proposta in asta è una delle sole 18 previste per il mercato italiano fra i 239 esemplari realizzati. Dotata del suo libretto originale di uso e manutenzione., l'auto ha carrozzeria e interni originali e 36.000 km percorsi.

Tra le numerose auto classiche all'asta, ci sarà poi anche una Fiat Dino Spider in tipico Rosso Corsa 121 e interni neri, caratterizzato dalla presenza dell'accensione elettronica Dinoplex. La vettura nacque dalla collaborazione tra Fiat e Ferrari in seguito all'esigenza della casa di Maranello di omologare l'unità propulsiva detta 'Dino' progettata negli anni '50 da Alfredo (Dino), figlio del patron Enzo Ferrari, per il campionato di Formula 2.

Numerose le altre auto all'asta e dalle storie eccellenti, come nel caso dell'Alfa Romeo Giulietta Spider del 1960 ispirata da Max Hoffman, l'importatore Alfa Romeo in Usa che chiese ai vertici della casa di produrre una versione spider della Giulietta Sprint, impegnandosi ad acquistarne 2500 esemplari da proporre sul mercato nordamericano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA