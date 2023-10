Mondiale Ferrari Challenge a Fleming e Sartingen

Thomas Fleming ha conquistato il titolo mondale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. La gara, che si è svolta all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) dove erano in svolgimento le Finali Mondiali della Casa di Maranello, ha visto sul podio, insieme al pilota britannico, il pugliese Eliseo Donno, già campione europeo della stessa categoria, e l'ex pilota di Formula 1, il tedesco Adrian Sutil.

"Dopo la bandiera rossa ho dovuto soffrire molto per contenere gli attacchi di Eliseo - ha commentato il neo iridato - e costruire questo successo". La gara è stata infatti interrotta per quasi un'ora a causa di una serie di incidenti che sono avvenuti nel corso del primo giro e che hanno costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa per permettere di rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare gli standard di sicurezza lungo la pista dopo il danneggiamento delle barriere.

Tutti i piloti sono usciti illesi da questi contatti. In Coppa Shell il titolo iridato è stato assegnato ad Axel Sartingen, già vincitore del campionato europeo. Il tedesco ha tagliato il traguardo dietro all'austriaco Ernst Kirchmayr, penalizzato però di 5 secondi dopo la bandiera a scacchi per aver ecceduto nella guida oltre i limiti della pista. La gara è stata neutralizzata all'ultimo giro con l'ingresso della safety car per rimuovere la vettura di Christian Kinch, andata contro il muro del rettilineo principale dopo la foratura della gomma posteriore sinistra. Il pilota svedese è uscito illeso dalla vettura incidentata. Infine sono stati assegnati i titoli mondiali anche alle due categorie am, riservate ai piloti 'amator': i tedeschi Franz Engstler e Martinus Richter sono i due campioni 2023 rispettivamente del Trofeo Pirelli e Coppa Shell.



