False multe contro la sosta 'selvaggia', indagini a Verona

False multe per dissuadere dal parcheggio "selvaggio" studenti e avventori dei locali in zona università. E' successo a Verona, appunto nella zona universitaria e nel quartiere di Veronetta, dove, per disincentivare la sosta, qualche residente ha preparato delle multe fasulle, i cui dati sono scritti a mano e non con caratteri stampati, come da palmare in dotazione. Naturalmente l'automobilista cade nel tranello e tenta anche di pagare il verbale, scoprendo poi che è falso. La Polizia Locale è sulle stracce dei cittadini che hanno deciso di combattere la sosta selvaggia a suon di false multe, con il rischio di vedersi segnalati alla Procura della Repubblica. I controlli di accertatori ed agenti, che hanno portato ad oltre 350 sanzioni nell'ultima settimana, proseguiranno nelle prossime settimane.





