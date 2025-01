Toyota Europe nel progetto RHeaDHy per distributori idrogeno

Nell'ambito del progetto pilota RHeaDHy finanziato dalla Ue ed incentrato sull'accelerazione dell'implementazione delle infrastrutture, Toyota Motor Europe (TME) ha firmato un accordo con Hydrogen Refueling Solutions (HRS) ed ENGIE per introdurre una nuova generazione di sistemi di rifornimento di idrogeno.

Questa soluzione, più rapida e conveniente, punta a risolvere una delle principali sfide nell'espansione dei distributori di idrogeno, cioè quella della rapidità di rifornimento delle auto e dei mezzi pesanti a celle a combustibile.

Elemento centrale di questa 'rivoluzione' è il distributore Twin Mid Flow che incorpora un doppio ugello a portata maggiore, grazie al quale è possibile rifornire veicoli pesanti in meno di 10 minuti e veicoli leggeri in meno di 5 minuti, eliminando al contempo la necessità di avere due diverse tipologie di distributori nelle stazioni di servizio.

In pratica, con Twin Mid Flow un camion da 40 tonnellate può fare rifornimento per un'autonomia di 600 km in soli 8 minuti e 900 km in soli 12 minuti. Inoltre il costo di installazione di questi distributori di idrogeno risulta sostanzialmente inferiore.

Nel loro insieme questi vantaggi dovrebbero contribuire ad accelerare la loro diffusione in linea con l'obiettivo fissato dal regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIR) dell'Ue. Nel caso delle stazioni di rifornimento dell' idrogeno (accessibili al pubblico) è previsto che entro 2030 se ne trovi una ogni 200 km sulle reti di trasporto trans-europee (TEN-T).

In base al nuovo accordo, Toyota offrirà un banco di prova e un camion dotati di tecnologia Dual Mid-Flow. A loro volta Hydrogen Refueling Solutions ed ENGIE svilupperanno stazioni di idrogeno di nuova generazione compatibili con questa innovazione, che saranno testate a partire dal quarto trimestre del 2025.

"Per contribuire ad alimentare la crescita degli ecosistemi dell'idrogeno - ha detto Thiebault Paquet, vicepresidente R&S di Toyota Motor Europe - stiamo già lavorando con numerosi partner del settore impegnati ad innovare un'ampia gamma di applicazioni a zero emissioni di carbonio utilizzando gli avanzati sistemi di celle a combustibile di Toyota".



