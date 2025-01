Seat in prima linea per mobilità elettrica in Spagna ed UE

E' stata firmata a Casa Seat dal Ministero dell'Industria e del Turismo del Governo spagnolo e dalle Comunità Autonome di Catalunya, Valencia e Navarra, la "Dichiarazione Casa Seat per la promozione della mobilità elettrica in Spagna" il cui obiettivo è quello di far avanzare la trasformazione del paese verso la mobilità elettrica.

Nel corso del vertice, che ha visto la partecipazione di Wayne Griffiths, presidente di Seat S.A., di Salvador Illa, presidente della Generalitat de Catalunya, di Jordi Hereu, Ministro dell'Industria e del Turismo Spagnolo, di Carlos Mazón, presidente della Generalitat Valenciana e María Chivite, presidente della Comunità Autonoma di Navarra, è stato siglato un accordo in cui l'azienda e le diverse amministrazioni si impegnano ad attuare misure veloci ed efficaci per garantire il successo della trasformazione verso l'elettrificazione, incentivando l'acquisto di veicoli elettrici con aiuti diretti, promuovendo le infrastrutture di ricarica, rinnovando le flotte pubbliche delle diverse amministrazioni con veicoli elettrici e comunicando in modo proattivo i vantaggi della mobilità elettrica.

"Con questa dichiarazione - ha spiegato Griffiths - il governo spagnolo e le comunità con governi di diverso colore politico stanno inviando un messaggio molto positivo a tutto il paese e all'Europa: la Spagna e l'Europa devono essere un punto di riferimento per la mobilità sostenibile del futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA