Italia quintultima in Ue per nuove auto a zero emissioni

Con una percentuale di appena 4,1%, l'Italia è quintultima in Europa per nuove auto a zero emissioni immatricolate nel 2023. Lo certifica Eurostat, secondo cui nel complesso in Ue sono state immatricolate 1.548.417 nuove autovetture a emissioni zero, pari al 14,5% di tutte le nuove immatricolazioni di autovetture nel continente. Le quote più elevate di nuove auto a zero emissioni - elettriche, ma anche a idrogeno - sono state registrate in Svezia (38,6%), Danimarca (36,1%) e Finlandia (33,8%), mentre le più basse in Croazia (2,6%), Slovacchia (2,9%), Repubblica ceca (3,1%) e Polonia (3,6%), seguite subito dopo da Roma. L'Ufficio statistico Ue osserva che il dato complessivo di nuove immatricolazioni di auto a zero emissioni nei Ventisette è di circa 70 volte superiore rispetto al 2013 e 11 volte superiore rispetto a quello del 2018, quindi la quota è in aumento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA