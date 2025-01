Nuovi bus elettrici per At a Firenze, investimento da 4 milioni

Nelle prossime settimane a Firenze entreranno in servizio 12 nuovi bus elettrici, che saranno utilizzati per le linee C1 e C2 del centro storico: i bus fabbricati dall'azienda turca Karsan sono stati presentati oggi dal gestore Autolinee Toscane, finanziati con i fondi arrivati dall'Unione Europea nell'ambito del Pn Metro Plus 2021-2027 per circa 4 milioni di euro. Questo investimento si aggiunge a quello su bus elettrici e infrastrutture di ricarica consentito grazie al Pnrr, per un totale di 48 milioni di euro. I nuovi bus, lunghi 6 metri, possono trasportare ciascuno 19 persone, con 10 posti a sedere e 9 in piedi. Dotati di rampa manuale e area per la carrozzina disabili, possono recuperare energia durante il rallentamento, sono silenziosi e senza vibrazioni.

L'autonomia dichiarata è di 210 km. I bus montano motore elettrico, batterie Li-Ion e una tecnologia di ricarica integrata di Bmw. Le due batterie di 42kWh (per un totale di 84 kWh) in dotazione possono essere caricate fino all'80% della capacità in 55 minuti con un caricabatterie rapido. La ricarica normale invece richiede circa 4 ore. "Questi nuovi mezzi sono ulteriore passo per rinnovare e ammodernare la flotta con un'ottica sempre più green", hanno dichiarato Gianni Bechelli e Jean-Luc Laugaa, presidente e amministratore delegato di Autolinee Toscane. "Avere mezzi nuovi - ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - porta a garantire un servizio più efficiente, inoltre il rinnovamento della flotta dà la possibilità di destinare ai centri storici mezzi completamente elettrici, silenziosi e non inquinanti". La sindaca di Firenze Sara Funaro assicura che "continueremo a lavorare in questa direzione", anche "con campagne di sensibilizzazione e di promozione del trasporto pubblico e un'integrazione sempre più forte tra trasporto tranviario e su gomma".



