Hyundai e Kia lanciano sistema per monitorare emissioni

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno annunciato lo sviluppo del sistema integrato di informazione sui gas a effetto serra (IGIS), ovvero una piattaforma all'avanguardia progettata per monitorare, quantificare e gestire le emissioni di carbonio durante l'intero ciclo di vita dei veicoli.

Sfruttando la metodologia di valutazione del ciclo di vita (LCA), IGIS fornisce una quantificazione dettagliata e un monitoraggio delle emissioni di carbonio per tutto il ciclo di vita di un veicolo. Questo approccio consente alle società di valutare sistematicamente le emissioni, garantendo una raccolta dei dati accurata.

Il sistema monitora i consumi energetici di tutti gli impianti di produzione globali, mantenendo un registro completo delle attività di gestione del carbonio. Inoltre, IGIS facilita la raccolta di dati LCA dai siti e dai componenti dei fornitori, che vengono utilizzati per calcolare l'impronta di carbonio e prevedere le emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena di approvvigionamento.

IGIS sfrutta anche la tecnologia blockchain per supportare l'integrità e la sicurezza dei dati, rendendo difficile manipolare o falsificare le informazioni. Questo sistema favorisce una gestione trasparente delle emissioni di carbonio, garantendo un alto grado di fiducia nell'accuratezza dei dati raccolti.

"Nella nostra missione di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2045, stiamo facendo un significativo balzo in avanti con lo sviluppo di IGIS - ha detto Eunsook Jin, executive vice president e head of ICT Division presso Hyundai Motor e Kia - così come attraverso IGIS stiamo intensificando i nostri sforzi per costruire una catena di valore responsabile, dimostrando notevole innovazione nel settore automobilistico".

