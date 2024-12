A Termoli nuovi autobus urbani ad alimentazione eco

Nuovi autobus ad alimentazione alternativa per il miglioramento del trasporto urbano a Termoli.

La Giunta comunale, con delibera 336, ha approvato l'acquisto di bus più adeguati alle necessità della città e degli utenti.

L'esecutivo cittadino, considerata la necessità di implementare il parco mezzi anche per il miglioramento dell'impatto ambientale e, accertata la vetustà di quello attualmente in circolazione, ha deciso per l'acquisizione di nuovi mezzi richiamando la delibera della Regione Molise 546 del 29 novembre scorso con la quale è stato assegnato un finanziamento all'amministrazione municipale termolese di 4.342.161 euro.

L'operazione è anche in ottemperanza all'ordinanza del Tar Molise del 20 novembre scorso con la quale il Comune adriatico è stato individuato soggetto attuatore dell'intervento.

L'esecutivo ha stabilito il ricorso alla procedura aperta ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.



