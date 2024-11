Opel, l'intera gamma suv disponibile in versione 100% elettrica

Opel Grandland Electric, Frontera Electric e Mokka Electric: tutta la gamma di suv di Opel è ora disponibile con trazione elettrica a batteria per una mobilità sempre più green e sostenibile.

In arrivo nelle concessionarie Opel Grandland Electric completamente elettrico al quale si affianca il nuovo Opel Frontera Electric, di cui sono stati aperti gli ordini, e il nuovo Opel Mokka, che si presenta con ancora più carattere di prima, tecnologie all'avanguardia e, naturalmente, motori elettrificati.

Opel mantiene così la promessa di rendere disponibile ogni modello della sua gamma in versione elettrica a batteria, già da quest'anno, ed è il primo produttore tedesco a farlo. Oltre ai nuovi modelli di suv, la gamma di veicoli elettrici a batteria si estende dalla piccola Opel Rocks Electric alle bestseller Opel Corsa Electric, Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric fino alle spaziose autovetture come l'Opel Combo Electric e la Zafira Electric.

Ciò significa che Opel ha tutto nella sua gamma, dai quadricicli ai suv eleganti e pratici, fino alle auto spaziose per viaggiare con gli amici o con la famiglia allargata.

Inoltre, i professionisti possono trovare il modello giusto per tutte le necessità in Opel.

La nuova generazione di veicoli commerciali Opel, composta da Opel Combo Cargo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric, è all'avanguardia in termini di soluzioni di trasporto sostenibili. Tutti dispongono di una gamma di sistemi di assistenza di guida all'avanguardia e ai vertici della categoria e non scendono a compromessi in termini di volume di carico. E per i clienti delle flotte che desiderano percorrere lunghe distanze a zero emissioni a livello locale e allo stesso tempo fare rifornimento in modo particolarmente rapido, Opel ha a disposizione gli innovativi veicoli a celle a combustibile a idrogeno Opel Vivaro Hydrogen e il nuovo Opel Movano Hydrogen.



