ECOdolomitesGT: le auto elettriche in gara sulle Dolomiti

Il 15, 16 e 17 novembre torna in scena sulle Dolomiti l'ECOdolomitesGT 2024, e-rally automobilistico su strada di regolarità e consumo riservato alle vetture elettriche "road-legal" valevole per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l'International Bridgestone FIA Eco Rally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative - Trofeo ACI Sport eRally. Il campionato internazionale - in totale 12 competizioni nel Calendario 2024, in Svezia, Spagna (due date), Slovenia, Repubblica Ceca, Portogallo (due date), Belgio, Islanda, Svizzera, Principato di Monaco, Italia - ritorna anche quest'anno in Italia, sulle Dolomiti, per una scenografica conclusione.

Le tappe di partenza e di arrivo della ECOdolomitesGT - organizzata da Automobile Club di Trento con RaceBioConcept - BioDrive Academy e il supporto di ECOmove - sono tutte fissate a Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino, con un prolungamento a Ortisei in Alto-Adige, andata e ritorno in giornata, toccando suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto Adige, valicando diversi passi, dal Rolle al Sella, dal Gardena al Campolongo, dal Valles fino al Cereda, tra i vari. Tra le località attraversate anche, tra le tante, Predazzo (TN), Moena (TN), Selva di Val Gardena (BZ), Agordo (BL), nonché tutte le località del comprensorio di Primiero, San Martino di Castrozza, Vanoi e Mis, con le Pale di San Martino a dominare lo scenario.

Alla competizione possono prendere parte vetture elettriche omologate per la normale circolazione stradale, purché elencate nella corposa lista delle "Compatible Cars" della Fia.

La partecipazione è alla portata di tutti: piloti amanti della regolarità ma anche possessori di auto elettriche desiderosi di mettersi alla prova insieme alla loro vettura. Ogni equipaggio deve essere formato da due persone in possesso di patente di guida e di una adeguata licenza di regolarità ACI-Sport/Fia.

"L'Automobile Club d'Italia ha sempre posto grande attenzione - soprattutto negli ultimi anni - alle competizioni dedicate alle auto a zero emissioni - ha dichiarato Fiorenzo Dalmeri, Presidente dell'Automobile Club di Trento, ente Organizzatore dell'ECOdolomitesGT 2024 - Ecco perché - prosegue - un'iniziativa come l'ECOdolomitesGT ha attirato l'attenzione dell'Automobile Club di Trento che, da quest'anno, ne diviene anche organizzatrice diretta, in staff con gli organizzatori storici: un'iniziativa molto importante che vogliamo consolidare e veder crescere negli anni a venire".

L'ECOdolomitesGT, - organizzata da Automobile Club di Trento con RaceBioConcept - BioDrive Academy e il supporto di ECOmove - rientra nella categoria degli "EcoRally", competizioni nate nel 2006 con il 1°EcoRally Roma - San Marino. Queste discipline oltre a sperimentare sul campo le prestazioni delle auto a basso impatto ambientale, hanno gettato, nel tempo, le basi per regolamentare a livello nazionale e internazionale tutte le gare con vetture "ecologiche", fino ad arrivare, tra le altre, alle famose Fia Formula-E e Fia Formula Extreme-E, assieme ad altre competizioni automobilistiche con vetture a GPL, metano, biometano, bioetanolo e biodiesel e/o mosse da propulsioni ibride o esclusivamente elettriche, ampiamente rappresentate in Italia e in altri Paesi da dedicati campionati nazionali di riferimento.



