Lancia alla quarta edizione di Rom-E con la nuova Ypsilon

Lancia partecipa alla quarta edizione di Rom-E, il festival diffuso nel cuore della capitale che da domani fino a domenica ospiterà convegni, test drive, attività educative e confronti tra aziende, istituzioni e pubblico per approfondire le tematiche vicine alle fonti rinnovabili e alla smart mobility.

Tra le protagoniste di questo evento, c'è sicuramente la nuova Lancia Ypsilon, in configurazione full electric e allestimento LX, che sarà esposta sia sullo stand allestito in viale delle Magnolie, presso Villa Borghese, sia messa a disposizione del pubblico in piazza Bucarest al Pincio, da dove partire per test drive tra le vie della Città Eterna.

Con una silhouette elegante, impreziosita da alcuni dei più famosi stilemi Lancia, la nuova Ypsilon è best-in-class nel segmento B hatchback premium, grazie all'allestimento più completo della categoria, ampio display da 10.25", miglior sistema standard di ausilio al parcheggio, sistema di illuminazione esterna più ricco per tecnologia ed estensione.

Inoltre, è l'unico modello del segmento equipaggiato con Guida Autonoma di livello 2 in dotazione standard sulla Edizione Limitata Cassina. Senza contare che è la prima vettura di produzione Stellantis dotata del sistema Sala, l'interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un'esperienza di guida confortevole e coerente con la tecnologia senza sforzi Lancia.

La gamma è composta da tre versioni per tre diversi clienti: nuova Lancia Ypsilon, elegante e dedicata ai clienti più giovani; nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; e la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, per coloro che in auto si vogliono sentire come a casa. Tutte le versioni in gamma sono disponibili in configurazione elettrica e ibrida, ponendo il modello al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale.

In particolare, i due esemplari presenti a Rom-E e 2024 sono entrambi nell'allestimento LX ed equipaggiati con un motore da 156 CV/115 kW e una batteria da 51kWh, che assicura un'autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP) e una ricarica rapida di 24 minuti (per passare dal 20% all'80%) o di 100 km in 10 minuti.

"Siamo orgogliosi di partecipare a questa rassegna che unisce l'indiscussa bellezza di Roma con la tecnologia più innovativa al servizio della mobilità di domani - ha detto Raffaele Russo, managing director di Lancia Italia - Si tratta del contesto perfetto per scoprire e provare la nuova Ypsilon, un capolavoro in movimento che coniuga design senza tempo, dotazioni innovative e fascino italiano. Pertanto, invito tutti i partecipanti a Rome-E a compiere un viaggio a bordo della prima vettura della nuova era del marchio per vivere un'esperienza unica ed esclusiva nella grande bellezza dell'Urbe".

