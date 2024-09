Comune Rovereto, via libera a nuove colonnine elettriche

La Giunta comunale di Rovereto ha approvato la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici in quattro diverse zone della città. Le aree interessate - si legge in una nota - sono il parcheggio interrato di via Manzoni (50 kW), via Parteli in prossimità del concessionario Dorigoni (100 kW), via Benacense II in prossimità del distributore Q8 e del supermercato MD (100 kW) e viale Vittoria in prossimità dell'istituto comprensivo Sacco-San Giorgio (100 kW).

Già a partire dal 2021 il Comune di Rovereto ha disposto il posizionamento su area pubblica di sei stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Nel complesso, dal 2021 al 2023, le sessioni di ricarica sono state circa 13.000. Con l'ultima decisione si va ad implementare la quota di infrastrutture. Il soggetto affidatario che si occupa della gestione specializzata è la società Neology srl del Gruppo Dolomiti Energia e del Gruppo Alperia.

Da alcune valutazioni preliminari emerge che nel comune di Rovereto, qualora lo sviluppo della mobilità elettrica presenti la progressione stimata, dovranno trovare accoglimento dalle 40 alle 50 sedi per la ricarica. Un obiettivo che dovrà essere verificato nell'ambito dello studio del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile). "È infatti sempre più attuale la necessità di dotare la città di dispositivi che diano risposta alla domanda di mobilità. Domanda sempre più puntuale che deve essere soddisfatta in maniera diversificata", ha dichiarato il vicesindaco Andrea Miniucchi.



