Settimana Europea della Mobilità, le iniziative proposte da Fiat

Nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità 2024, la campagna di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione Europea, Fiat si distingue come brand attento alla sostenibilità e alla mobilità elettrica urbana attraverso progetti originali.

L'iniziativa europea è l'occasione per scoprire le opportunità del nuovo "Bonus Tricolore Fiat" dedicato ai modelli 500e, 600e e Abarth 500e, che consente a tutti i clienti, anche quelli senza permuta o rottamazione, se effettuano l'acquisto online, di mettersi subito al volante delle vetture sostenibili.

Fino al 30 settembre, grazie al nuovo "Bonus Tricolore Fiat" sarà possibile infatti accedere a un finanziamento Stellantis Financial Services dedicato che prevede una rata contenuta e la possibilità di restituire l'auto dopo 36 mesi, oppure sostituirla o tenerla.

'Da sempre Fiat è vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l'innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile - ha sottolineato Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia - In occasione della Settimana Europea della Mobilità e della riapertura delle scuole italiane, mettiamo in campo due importanti iniziative con cui proseguiamo il nostro cammino verso una mobilità smart, colorata e sostenibile. Pertanto, invito tutti a recarsi negli showroom Fiat per scoprire le opportunità del nuovo "Bonus Tricolore Fiat, con cui diamo un contributo tangibile a coloro che sono pronti a passare alla mobilità 100% elettrica, sia i prodotti della nuova collezione "The color energy Fiat X Pigna", che ci consente di dialogare con gli automobilisti di domani e con le loro famiglie. Fiat vanta una lunga storia costellata di rilevanza sociale ed è per questo che sentiamo forte la responsabilità di promuovere una guida elettrificata sempre più accessibile, facile nella quotidianità e che faccia innamorare le nuove generazioni'.

L'attenzione per l'ambiente e il focus sulla sostenibilità è confermata da una gamma efficiente e green, a partire proprio dalla nuova Topolino, che negli ultimi 2 mesi ha conquistato la leadership del mercato italiano dei quadricicli elettrici.

Disponibile con 8 settimane di attesa, è un veicolo elettrico ed eclettico, che si adatta a qualsiasi contesto e offre numerose possibilità di utilizzo.

Sul fronte delle alimentazioni alternative vale la pena citare la nuova Fiat 600 che si posiziona nel cuore del segmento B e che, con la sua tecnologia ibrida, assicura un'esperienza di guida fluida e consente ai clienti di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, perfino in autostrada quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore in condizioni stabili o in discesa.

Nell'ambito delle iniziative a sostegno della Settimana Europea della Mobilità, in concomitanza con il "back to school", Fiat ha inoltre organizzato un'attività educational "The color energy Fiat X Pigna" nata dalla collaborazione con Pigna, azienda italiana leader nel settore cartotecnico, che ha dato vita a una limited edition per diffondere i principi della mobilità sostenibile.



