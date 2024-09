Bmw, Ford e Honda avviano in Usa le attività di ChargeScape

Dopo l'annuncio di questo progetto nel settembre del 2023, è diventata ora operativa la nuova società ChargeScape creata congiuntamente negli Stati Uniti da Ford, Bmw e Honda. Il via alle attività è contestuale con la nomina di Joseph Vellone a ceo di ChargeScape e di Kalidindi Raju nella funzione di cto.

Dato che sempre più americani passano ai veicoli elettrici, afferma l'azienda, mantenere bassi i costi di rifornimento è diventata una priorità per gli automobilisti - in particolare durante la ricarica a casa, utilizzata secondo il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti dall'80% degli utenti - ChargeScape punta a migliorare i servizi di ricarica domestica delle auto elettriche ed elettrificate.

Si tratta di una piattaforma software che integra i Bev e i Phev nella rete elettrica, rafforzandone la stabilità e facendo risparmiare denaro agli automobilisti nella ricarica. La tecnologia di ChargeScape si connette in modalità wireless ai veicoli elettrici ed elettrificati e, collaborando con le utility partecipanti, gestisce gli sforzi di ricarica domestica quando la rete consente una erogazione limitata.

E in questo caso, con i modelli abilitati alla funzione V2G (Vehicle to grid) e può persino inviare energia alla rete elettrica per contribuire alla sua stabilità.

