Tua presenta 67 nuovi bus e officina di Pescara

La Tua ha presentato 67 nuovi autobus alimentati a biometano e la nuova officina presso la sede dell'azienda di trasporto regionale a Pescara.

"Proseguiremo nell'opera di rinnovamento del parco mezzi della nostra società di trasporti con l'acquisto e la presentazione di 67 nuovi autobus ed altre decine ne arriveranno entro fine anno con quasi cento nell'ultimo anno. Si tratta - ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio- di un investimento rilevante e che fa scendere a 8,8 anni l'età media del parco mezzi e che è uno dei risultati migliori che può vantare una azienda di trasporti italiana. Quindi oggi possiamo dire che l'azienda regionale di trasporto abruzzese è una delle aziende con il parco mezzi più moderno, più sostenibile dal punto di vista ambientale ed efficiente. Questi nuovi mezzi entrano in circolazione a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico che rappresenta un momento importante per una azienda di trasporto regionale". Il presidente della Tua Gabriele De Angelis ha poi aggiunto che "nel corso del 2024 abbiano inserito nella flotta aziendale 90 autobus per 970 mezzi in totale di cui 67 sono stati già consegnati mentre gli altri 27 verranno consegnati nei prossimi mesi con l'abbassamento dell'età media dei nostri autobus. I nuovi autobus sono già circolanti e serviranno tutte le tratte della regione. Oggi presentiamo anche la nuova carrozzeria aziendale che rappresenta una svolta aziendale per effettuare in velocità la riparazione in sede degli autobus".

Alla conferenza stampa di questo pomeriggio hanno preso parte anche il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e gli assessori ai Trasporti e alle Attività Produttive Umberto D'Annuntiis e Tiziana Magnacca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA