Collaborazione Bmw e Toyota su idrogeno al livello superiore

Grazie anche all'impulso che arriverà dall'unione delle forze nell'ambito dell'idrogeno con Toyota Motor Corporation Bmw prevede di lanciare la sua prima auto elettrica a celle a combustibile (Fcev) di regolare produzione nel 2028. L'annuncio è stato dato contestualmente alla ufficializzazione della nuova fase della loro collaborazione che porta ad un livello superiore le ricerche e lo sviluppo delle fuel cell. Entrambe le aziende condividono l'aspirazione di far progredire l'economia dell'idrogeno e hanno esteso la loro collaborazione per portare questa tecnologia a zero emissioni locali al livello successivo.

"Il primo veicolo a celle a combustibile di serie offerto da un produttore globale premium - ha dichiarato Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG - è una pietra miliare nella storia dell'automobile. Alimentato dall'idrogeno e guidato dallo spirito della nostra cooperazione, sottolineerà come il progresso tecnologico stia plasmando la mobilità del futuro".

La competenza del Gruppo Bmw nello sviluppo di tecnologie di propulsione elettrica è ancora una volta dimostrata dai suoi sforzi incessanti per far progredire la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno e dall'adozione di un approccio di 'technology openness' per fornire ai clienti una gamma di soluzioni di mobilità per il futuro.

A sua volta Koji Sato, presidente e membro del consiglio di amministrazione di Toyota Motor Corporation, ha dichiarato: "Siamo lieti che la collaborazione tra Bmw e Toyota sia entrata in una nuova fase. Attraverso la nostra lunga storia di partnership, abbiamo avuto la conferma che Bmw e Toyota condividono la stessa passione per le automobili e la stessa convinzione di un approccio di 'technology openness' e 'multi-pathway' alla neutralità delle emissioni di carbonio".

"Sulla base di questi valori condivisi, approfondiremo la nostra collaborazione con azioni quali lo sviluppo congiunto di sistemi a celle a combustibile di nuova generazione e l'espansione delle infrastrutture, con l'obiettivo di realizzare una società dell'idrogeno. Accelereremo i nostri sforzi insieme a Bmw e ai partner di vari settori per realizzare un futuro in cui l'energia a idrogeno sostenga la società".

Sulla base di questa evoluzione della collaborazione Bmw Group e Toyota Motor Corporation svilupperanno congiuntamente sistemi di propulsione per veicoli passeggeri, lavorando sulla tecnologia di base delle celle a combustibile di terza generazione e creando sinergie sia per le applicazioni commerciali che per i veicoli passeggeri.

Il risultato di questa collaborazione sarà utilizzato nei singoli modelli di Bmw e Toyota e amplierà la gamma di opzioni Fcev disponibili per i clienti, portando la visione della mobilità a idrogeno un passo più vicino alla realtà.

I clienti - è stato sottolineato nell'evento - potranno aspettarsi che i futuri modelli elettrici fuel cell di Bmw e Toyota mantengano le loro identità e caratteristiche distinte, offrendo loro opzioni Fcev individuali tra cui scegliere.

