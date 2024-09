Da Volkswagen pelle sintetica ricavata da canapa industriale

L'ultima proposta Volkswagen per l'arredo degli abitacoli delle vetture nasce dallo studio di materiali di origine vegetale per sostituire i rivestimenti in pelle di sedili e plance. La Casa di Wolfsburg ha annunciato di aver messo a punto un tessuto derivato dalla canapa industriale che per potrebbe essere impiegato sulle vetture del Gruppo già dal 2028 in luogo della pelle animale.

L'innovativo rivestimento, denominato Lovr (acronimo di leather-free, oil-free, vegan and residue-based), è stato realizzato in collaborazione con la start-up tedesca Revoltech, ed è stato messo a punto utilizzando residui della lavorazione della canapa industriale per l'industria alimentare ma può essere ottenuto anche attraverso il riciclo di materiali ion canapa altrimenti da destinare alla discarica.

Nel commentare la notizia, Andreas Walingen, responsabile strategia del marchio Volkswagen, ha detto: "L'uso sostenibile delle risorse è un pilastro fondamentale della nostra strategia 'Accelerate' ed è quindi saldamente ancorato nella nostra mentalità e nelle nostre azioni. Il nostro obiettivo è quello di fondere i desideri dei clienti, i requisiti di sostenibilità e gli interessi aziendali".

