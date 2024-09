A Bologna 13 mezzi elettrici per il Metrobus San Donato

Arrivano buone notizie per la mobilità sostenibile bolognese. Grazie a un aggiornamento del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile 2019-2033, sarà possibile acquistare 13 mezzi elettrici per il progetto Metrobus San Donato (Bologna-Baricella). Il Piano nazionale ha come obiettivo il rinnovo del parco autobus adibito al trasporto pubblico locale con mezzi meno inquinanti (elettrici, a metano o a idrogeno) e più moderni, ricorrendo a tecnologie innovative. Per il rinnovo del parco mezzi, il Piano nazionale ha destinato all'area metropolitana bolognese 39,4 milioni di euro, di cui 5,3 nel quinquennio 2019-2023 e 34,1 ripartiti nei successivi due quinquenni 2024-2028 e 2029-2033. L'aggiornamento del Piano nazionale, intervenuto a fine 2023, ha in particolare dato la possibilità di acquistare mezzi ad alimentazione elettrica anche per il servizio extraurbano. Il Piano di Investimenti rimodulato prevede quindi nel secondo e terzo quinquennio l'acquisto di 57 mezzi: 13 bus elettrici per il servizio Metrobus extraurbano, 28 bus a metano per il servizio extraurbano, 16 bus idrogeno e relativa infrastruttura, per il servizio urbano. Soddisfatta Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata alla Mobilità sostenibile e al Trasporto pubblico locale integrato: "I Metrobus stanno rivoluzionando le medie distanze e saranno la soluzione per la mobilità pubblica dei comuni di cintura, rendendo più semplice l'accessibilità su Bologna e con tempi più contenuti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA