Toyota Camry 2025, sarà soltanto a benzina in molti mercati

Come ampiamente annunciato in precedenza dal suo numero uno Akio Toyoda, il colosso giapponese dell'auto Toyota continua a non allinearsi con i fautori dell'elettrificazione 'radicale' e ad impegnarsi a fornire le motorizzazioni più adatte ai singoli mercati e alle esidenge dei clienti.

Non stupisce quindi che la Casa delle Tre Ellissi - numero uno al mondo per immatricolazioni anche nel 2023 - abbia deciso che il suo modello di punta a livello globale Camry per la versione 2025 torni alla 'vecchia scuola' proponendo motori solo a benzina in alcuni mercati.

Come precisa il magazine specializzato Carscoops la nuova Camry model year - rivista sostanzialmente nell'interno - continuerà ad essere nel listini Toyota in alcuni mercati selezionati, come il Medio Oriente con il motore a benzina da 2,5 litri non elettrificato che eroga 204 Cv.

Questo ICE a quattro cilindri del tipo VVTi da 2,5 litri rispecchia la potenza della generazione precedente ma 26 Cv in meno rispetto all'ibrido offerto nello stesso mercato.

A differenza di quest'ultimo, il 2.5 ICE è abbinato esclusivamente a un automatico a otto velocità, non all'e-CVT.

in Cina sotto al cofano della nuova generazione della Camry ci sarà un invece diverso quattro cilindri ICE da 2,0 litri.





