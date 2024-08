BYD Seal 06 GT, arrivano le prime foto ufficiali

Come rivela cnevpost.com, BYD ha rilasciato le prime immagini ufficiali della Seal 06 GT, ovvero della variante pronta alla produzione del concept Ocean-M;, il costruttore ha reso note le immagini che evidenziano la prospettiva anteriore, laterale e posteriore della vettura.

L'auto ha delle forme dinamiche meno caratterizzate di quelle mostrate dal prototipo in occasione del Salone di Pechino.

In base a quanto riportato da cnevpost.com Zhang Zhuo, il responsabile della serie Ocean di BYD avrebbe affermato su Weibo che la versione di produzione sarà presentata al salone dell'auto di Chengdu, il 30 agosto, e dovrebbe essere il modello GT preferito dai giovani. Insomma mira a prendere il posto, nell'immaginario collettivo, della Golf GTI, ma in veste elettrica.

La vendita di questa compatta realizzata su un nuova piattaforma per modelli 100% elettrici ed alimentata da una nuova generazione di batterie, dovrebbe partire nel terzo trimestre del 2024, il condizionale è d'obbligo, mentre il prezzo base sarebbe equivalente a circa 18.842 euro.

