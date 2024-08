Zeekr 007 2025: dal 10 all'80% di carica in circa 10 minuti

Come riporta carnewschina.com, Zeekr ha lanciato la versione 2025 della 007 nella giornata di ieri 13 agosto, e l'aspetto più interessante di questa vettura 100% elettrica è che potrebbe essere equipaggiata con la seconda generazione della Golden Battery da 75 kWh. Questo pacco batteria al litio ferro fosfato sviluppato autonomamente da Zeekr andrebbe ad affiancarsi a quello a litio da 100 kWh della long-range, e potrebbe avere una velocità di ricarica dal 10 all'80% di appena 10,5 minuti.

Nel complesso la vettura, grazie all'algoritmo aggiornato, avrà anche tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h ridotti, con le versioni a trazione posteriore che passeranno da 5,4 secondi a 5 secondi, quella a trazione integrale che scenderà da 3,5 a 3,4 secondi, mentre per la variante più sportiva, sempre 4WD, il rilevamento cronometrico rimarrà di 2,84 secondi. Con gli aggiornamenti over the air, questi miglioramenti saranno appannaggio anche delle Zeekr 007 già esistenti.

La versione 2025, invece, potrà contare sul sistema di assistenza alla guida Haohan 2.0, e su due chip Nvidia Orin X, con oltre 30 sensori, che le consentiranno di gestire 30 tipi di incroci complessi con un tasso di superamento di oltre il 95 percento. Il sistema, inoltre, introduce 1000 nuovi scenari di traffico con una precisione della cognizione migliorata di oltre il 120%, come si legge nel rapporto di carnewschina.com. A livello di prezzi, il sito annuncia che sul mercato cinese partiranno dall'equivalente di circa 26.600 euro, fino a circa 38.000 euro per la variante più sportiva a trazione integrale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA