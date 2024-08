Tua sperimenta bus a idrogeno nell'area montana marsicana

Proseguono le sperimentazioni dei nuovi mezzi meno impattanti nell'ambiente da parte della Tua, l'agenzia regionale unica di trasporto. Questa mattina infatti dalla sede di Avezzano della Tua, infatti, è partito in prova un autobus Iveco E-way da 12 metri fuel-cell ad idrogeno.La sperimentazione del mezzo ad idrogeno su strada è stata condotta su di un percorso di circa 92 chilometri e suddivisa in quattro tappe: da Avezzano a Ovindoli e da Ovindoli a Campo Felice e viceversa. Come precisa in una nota Tua, la sperimentazione guarda anche e soprattutto al futuro. Futuro che, allo stesso tempo, è sempre più green. Nel 2025, proprio queste tratte nell'area Marsicana, infatti, saranno oggetto di un nuovo servizio che porterà i passeggeri verso le stazioni sciistiche del comprensorio, nell'ambito del progetto Life3H, che vede come capofila proprio la Regione Abruzzo, con la creazione di una hydrogen valley grazie alla partecipazione al progetto di Chimica Bussi e alla realizzazione di un impianto di rifornimento di idrogeno dedicato da parte di Snam 4 Mobility ad Avezzano, in prossimità della direttrice stradale, che connette Roma con l'area costiera adriatica e da cui si snoda il percorso che porta verso le stazioni sciistiche abruzzesi. Del progetto fa parte anche Citrams, Centro Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile dell'Università de L'Aquila per gli studi e le verifiche necessari.

"La sperimentazione avviata stamattina su un percorso di 100 chilometri di un autobus ad idrogeno è molto incoraggiante - ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente della Tua - perché concretizza un progetto sul quale questa azienda ha sempre fortemente creduto, anche con il supporto attivo dell'ex consigliere regionale Simone Angelosante. Avezzano, insieme a Terni e Civitavecchia - ha aggiunto il presidente Tua De Angelis - non a caso è stata scelta per la centralità della posizione orografica quale sito master e centro sperimentale per l'installazione di impianti di nuova concezione per la distribuzione di idrogeno per autotrazione".



