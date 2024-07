Pnrr, nuovi bandi di finanziamento per colonnine di ricarica

Imprese e raggruppamenti di imprese possono chiedere finanziamenti per la realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Le domande possono essere presentate a partire dal 22 luglio. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato due nuovi bandi per il finanziamento di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Lo segnala l'assessora provinciale all'Europa, Magdalena Amhof. I fondi derivano dal piano di ripresa "NextGenerationEU" dotato di 800 miliardi di euro, che in Italia viene implementato tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Una delle priorità riguarda la riduzione dell'impatto ambientale in tutti i settori, compresa la mobilità. "Con questi fondi, l'Europa vuole diventare più sostenibile e prepararsi alle sfide del futuro. Molti progetti sono già in attuazione anche in Alto Adige. Il vantaggio in questo caso è che i progetti approvati ricevono parte del finanziamento come anticipo", spiega Amhof. "Questi bandi offrono un'interessante opportunità per le imprese altoatesine del settore energetico, oltre ad essere una leva importante per l'ulteriore sviluppo della mobilità sostenibile e a emissioni zero", sottolinea anche l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider. Il finanziamento è destinato a imprese e raggruppamenti di imprese (RTI) che abbiano già gestito stazioni di ricarica nell'UE. Uno dei bandi riguarda i centri urbani con fondi disponibili pari a 279 milioni di euro, il secondo si riferisce alle strade extraurbane e mette a disposizione circa 360 milioni di euro. Il contributo può coprire fino al 40% dei costi ammissibili.



