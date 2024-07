Torino, approvate le nuove linee guida per il car sharing

Flotte composte da un minimo di 200 veicoli, l'invito a ciascun operatore a mettere a disposizione delle persone con ridotte capacità motorie un veicolo accessibile per circoscrizione, possibilità di punti di sosta riservati, in condivisione tra tutti gli utenti dei vari gestori del noleggio. Sono alcune delle indicazioni delle nuove linee guida per la gestione del servizio di car sharing a Torino approvate oggi dalla Giunta comunale e che saranno alla base dell'avviso pubblico che verrà pubblicato nelle prossime settimane.

"Con il nuovo bando - spiega l'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta - ci proponiamo di coniugare le esigenze della collettività e degli operatori, favorendo condizioni di operatività che possano ampliare la platea dei possibili utenti, cercando di allargare le aree dove poter disporre dei veicoli, invitando a inserire nelle flotte vetture accessibili che consentano anche alle persone con patente di guida speciale di usufruire dei vantaggi del car-sharing, insieme a mezzi per il trasporto delle cose e, al tempo stesso, rendendo il servizio economicamente sostenibile".

La durata del servizio è dall'1 settembre 2024 al 30 novembre 2027, con possibilità di rinnovo, e le istanze potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione al 31 maggio 2027. Gli operatori dovranno garantire il servizio tutti i giorni 24 ore su 24, fornire assistenza attraverso un call center sempre attivo, nella flotta potranno essere compresi veicoli idonei al trasporto delle merci.



