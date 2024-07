Pirelli è leader anche nella salvaguardia dell'ambiente

I primati di Pirelli non sono relativi solo alle applicazioni che guardano al futuro come il Cyber Tyre (oggi montato in serie sulla Pagani Utopia) mostrato durante la conferenza al Festival of Speed di Goodwood.

Parallelamente al miglioramento delle prestazioni, delle funzioni e delle doti (durata, silenziosità, tenuta in ogni condizione e riduzione della resistenza al rotolamento) Pirelli è leader anche nell'impegno per la su un'ampia selezione di veicoli di lusso. Entro il 2026 tutta la gomma naturale utilizzata nelle fabbriche europee di Pirelli - ad esempio - sarà certificata da Forest Stewardship Council con il bollino Fsctm. Il percorso per raggiungere questo traguardo è già stato avviato e coinvolgerà via via tutti gli stabilimenti del Gruppo.

La certificazione di gestione forestale Fsctm conferma che le piantagioni sono gestite in modo da preservare la biodiversità e apportare benefici alle persone che vivono e lavorano in tali aree. Il processo di certificazione della cosiddetta 'catena di custodia' FSCTM verifica che il materiale certificato venga tenuto isolato e non contaminato da materiale non certificato, in tutta la filiera dalla piantagione al produttore di pneumatici.

Proprio in occasione del Goodwood Festival of Speed 2024, Pirelli ha annunciato la collaborazione con Jaguar Land Rover per la fornitura di pneumatici che verranno montati su un'ampia selezione di veicoli di lusso e che saranno realizzati con materiali di origine forestale certificata Fsctm. Al riguardo Pirelli ricorda che il primo pneumatico stradale al mondo contenente gomma naturale e rayon certificati FSCTM è stato presentato nel 2021. Le altre tappe significative di questo viaggio sono stati l'introduzione di pneumatici con gomma FSCTM nel campionato di Formula 1 a partire dal primo GP del 2024 e il debutto della certificazione anche nel mondo cycling, poche settimane fa, con il nuovo Pirelli P Zero Race RS.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA