Skoda Elroq, il nuovo C-Suv elettrico percorre 560 km

Si chiama Elroq il nuovo Suv 100% elettrico di Skoda per il segmento C, e porta in dote novità già dal punto di vista estetico; infatti sparisce il logo in favore del lettering con il nome del brand, e la calandra viene sostituita dal nuovo Tech Deck Face in nero lucido, che nasconde tutte le telecamere per i sistemi di assistenza alla guida.

Il look Dinamc Solid, che ne enfatizza la robustezza con linee apparentemente semplici ed i gruppi ottici a LED sottili, viene incontro alle esigenze aerodinamiche con il tetto che scende verso il basso e consente di avere un CX di 0,26. L'interno mette in luce il display davanti al guidatore da 5 pollici ereditato dalla Enyaq, e quello da 13 pollici per l'infotainment dall'interfaccia semplificata. Volendo, sarà disponibile l'head-up display, mentre per la versione Design Selection Loft sia per i pannelli porta, che per la plancia ed il bracciolo centrale viene utilizzato un rivestimento che deriva per il 78% da PET riciclato. Tanto lo spazio per i bagagli, che va da 470 a 1580 litri. Quattro le varianti che saranno disponibili in gamma, denominate, rispettivamente, 50, 60, 85 e 85x, con potenze da 170 a 300 CV e batterie da 55 ad 82 kWh; la trazione è posteriore o integrale, mentre l'autonomia nel ciclo WLTP può arrivare fino a 560 km. Le varianti 85 ed 85x, accettano una potenza di ricarica in HPC fino a 175 kW, e promettono di recuperare dal 10 all'80% dell'energia in appena 28 minuti.





