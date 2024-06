Mini amplia l'orizzonte della sostenibilità

Le strade della sostenibilità si percorrono con l'auto elettrica, come la nuova Mini Countryman a batteria, ma passano anche attraverso progetti dal contesto urbano che portano beneficio alla collettività. Come quello denominato Urban Shield, che Mini ha realizzato in collaborazione con Emotitech, per dar vita a vernici capaci di durare decenni, e in grado di abbattere gli agenti inquinanti nell'aria tramite la catalizzazione di acqua e CO2. Colorazioni che il brand ha utilizzato, coinvolgendo l'artista Luca Font, per realizzare un'opera d'arte nella rampa d'accesso al parcheggio del Noi Techpark di Bolzano, il distretto dell'innovazione dell'Alto Adige, forte di 52 laboratori dove le aziende più grandi e le start-up lavorano per sviluppare soluzioni ispirate alla natura in diversi settori, dal green all'automotive, passando per il food. Questo progetto ha rappresentato l'occasione per effettuare un viaggio sostenibile da Milano a Bolzano con le nuove Mini Coutryman E ed SE All4, vetture ad impatto zero in movimento che, grazie ad un pacco batteria da 66,45 kWh, offrono un'autonomia, rispettivamente, di 433 e 462 km. Originali nell'estetica, per via di superficie lisce intervallate da spunti stilistici particolari, come il trattamento del montante C, le nuove Countryman a batteria hanno raggiunto una lunghezza di 4.433 mm, e, complice un passo di 2692 mm, offrono un'abitabilità importante sia davanti che nella zona posteriore, dove troviamo un bagagliaio da 460 litri di base.

In viaggio le due versioni hanno mostrato caratteri diversi, visto che la E con i suoi 204 CV è briosa, ma fluida nell'erogazione, privilegiando soprattutto il comfort, senza rinunciare all'agilità che contraddistingue ogni Mini. La SE ALL4, invece, con 313 CV e la trazione integrale, vanta uno scatto impetuoso, come dimostra lo 0-100 km/h coperto in 5,6 secondi e, nella modalità go-kart offre un sound da fantascienza che accompagna ogni spunto.

Entrambe mettono al centro della scena il grande schermo Oled che accompagna l'esperienza di viaggio fornendo diversi sfondi da abbinare al momento ed alla personalità di chi è al volante.

Questo mega display consente di gestire tutte le voci della vettura e di visionare le varie modalità, pardon experience, alla Mini le chiamano così, che si attivano mediante un comando posto sul tunnel centrale, vicino a quello che simula la chiave d'avviamento. Un altro schermo di piccole dimensioni, un head-up display, si erge davanti al guidatore per avere le informazioni principali sullo stesso orizzonte visivo della strada. Volendo, a vettura ferma, le nuove Countryman elettriche consentono anche di accedere a delle funzioni gaming, sempre dal grande display centrale, magari per ingannare il tempo durante le ricariche.

Queste, in realtà, presso colonnine a corrente continua, avvengono in tempi brevi, perché accettando fino a 130 kW di potenza, il pacco batteria impiega meno di 30 minuti per recuperare dal 10 all'80% di energia.

Le due Mini elettriche in formato famiglia, votate al tempo libero da vivere con stile, hanno prezzi che partono da 40.700 euro per la Countryman E e da 46.900 euro per la Countryman SE ALL4.



