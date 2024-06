Mercedes eActros 600, tour elettrico attraverso 20 Paesi

È partito da Francoforte sul Meno il test drive più esteso nella storia di Mercedes-Benz Trucks. Con l'"European Testing Tour 2024 dell'eActros 600" i due prototipi del nuovo modello di punta eActros 600 Electric, pronti per la produzione in serie, attraverseranno più di 20 Paesi europei, percorrendo più di 13,000 chilometri ciascuno con una massa totale della combinazione di 40 tonnellate.

Il tragitto pianificato con i truck elettrici a batteria per il trasporto a lungo raggio raggiungerà i punti più settentrionali e meridionali dell'Europa continentale: Capo Nord in Norvegia e Tarifa in Spagna. Karin Rådström, ceo di Mercedes-Benz Trucks, guiderà uno dei truck elettrici nei primi chilometri. Il tour ha avuto inizio in via non ufficiale presso la sede di Mercedes-Benz Trucks a Wörth am Rhein e presso la sede centrale di Daimler Truck AG a Leinfelden-Echterdingen.

'Desidero ringraziare i nostri ingegneri che si stanno mettendo in viaggio con l'eActros 600 - ha detto il ceo Karin Rådström - La tecnologia del veicolo per la transizione energetica è pronta. In Europa è possibile il trasporto a lungo raggio elettrico a batteria. Ora la politica e il settore energetico devono collaborare con gli OEM per promuovere la costruzione di un'infrastruttura di ricarica pubblica'.

Con l'eActros 600 European Testing Tour 2024, Mercedes-Benz Trucks intende acquisire esperienza su una varietà di percorsi con diverse topografie e zone climatiche tenendo conto del consumo energetico. Il produttore intende quindi condividere questi risultati con i clienti interessati. La capacità della batteria di oltre 600 kilowattora e un nuovo assale motore elettrico sviluppato internamente e particolarmente efficiente consentono all'eActros 600 di raggiungere un'autonomia di 500 chilometri senza ricarica intermedia.

La ricarica delle batterie deve avvenire esclusivamente presso stazioni di ricarica pubbliche. Il viaggio attraverserà Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Italia, Principato di Monaco, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA