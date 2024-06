1000 Miglia, Fabrizio Giugiaro con Kangaroo nella gara Green

L'edizione 2024 della 1000 Miglia è una passerella d'eccezione per riproporre in tutta la sua originalità l'hyper crossover coupé Gfg Kangaroo, presentato nel 2019 al Salone di Ginevra, e ora impegnato nella rievocazione della celebre gara stradale nella specifica sezione 1000 Miglia Green dedica alle auto elettriche pure. A portare la Gfg Kangaroo sulle strade fra Brescia - Roma e di nuovo Brescia - per un totale di circa 1.800 km, 1.000 dei quali destinati alla determinazione della classifica di gara, ci saranno il suo creatore Fabrizio Giugiaro e il giornalista Alessio Frassinetti. L'equipaggio con il numero 701 si misurerà con quelli delle altre elettriche in gara attraverso 15 controlli orari, 83 prove cronometrate, 2 prove di media e 18 controlli timbro. Fabrizio Giugiaro aveva già partecipato nel 2020 con l’hyper suv Gfg Vision 2030, alla 1000 Miglia, quella volta però come apripista 'green' della rievocazione della celebre gara stradale. Ora Kangaroo, l'innovativo punto d’incontro fra i crossover e le coupé creato da Gfg Style - il centro di design avanzato guidato da Fabrizio e Giorgetto Giugiaro - potrà dar prova nella 1000 Miglia Green delle proprie ragguardevoli prestazioni: con due motori elettrici da 245 Cv ciascuno, alimentati da batterie da 90 kWh. L'auto, in pista, raggiunge i 250 km/h e ha un’autonomia su strada di oltre 450 km.

