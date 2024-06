Ad Alessandria 60 aree comunali per ricariche elettriche auto

Il Comune di Alessandria ha individuato una sessantina di siti per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettriche (potenza da 50 a 200 kW).

Saranno oggetto di avviso di manifestazione di interesse per il loro affidamento in concessione agli operatori - Cpo Charging point operator - realizzatori, gestori e manutentori di rete di stazioni interconnesse e funzionanti attraverso una piattaforma applicativa. Si tratta di aree comode, con parcheggi in parallelo.

"La mobilità elettrica - sottolinea l'assessore Michelangelo Serra - presenta grandi potenzialità per ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico. Non è la soluzione definitiva, ma un passo avanti nella giusta direzione. È importante avere una pianificazione delle aree per le colonnine di ricarica al fine di garantire la massima copertura del servizio anche in sobborghi e quartieri periferici".



