Alpine Alpenglow Hy4 il debutto dinamico è avvenuto a Spa

La prima in pista di fronte al pubblico per l'Alpine Alpenglow Hy4 è avvenuta sabato 11 maggio 2024, un evento che ha preceduto la partenza della 6 Ore di Spa-Francorchamps, valevole per il mondiale endurance. Ad osservare la vettura francese c'erano oltre 70.000 spettatori, e l'esperienza verrà replicata anche in occasione della 92° edizione della 24 Ore di Le Mans, il 14 e 15 giugno 2024.





L'auto in questione è un prototipo dinamico, che segue la presentazione statica avvenuta nel 2022, in occasione del Salone dell'Auto di Parigi e, ad oggi, rappresenta un vero e proprio laboratorio in movimento sviluppato alla stregua di un'auto da corsa, con tanto di monoscocca in carbonio e motore turbo da 2.0 litri e 4 cilindri, capace di esprimere una potenza di 340 cv.

Se la carrozzeria presenta le forme di una hypercar del futuro, il motore termico ad idrogeno sviluppato da Alpine rappresenta una nuova alternativa alla decarbonizzazione del motorsport, nonché una strada possibile anche per le auto sportive.

Al momento, Alpenglowe è spinta da un motore a 4 cilindri, ma è allo studio un nuovo propulsore V6 alimentato a idrogeno, che sarà completamente sviluppato da Alpine, il quale debutterà su una seconda versione dinamica, che sarà presentata prima di fine anno.



