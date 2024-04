Acea, forte crescita per gli autobus elettrici in Europa

Nel primo trimestre del 2024 si sono registrati risultati contrastanti per il mercato dei veicoli commerciali della Ue: mentre le vendite di furgoni sono aumentate del 12,6%, quelle di autocarri sono leggermente diminuite (-4%), nonostante la crescita nel mercato dei camion a ricarica elettrica. Le vendite di autobus hanno registrato un aumento, con gli autobus a ricarica elettrica che hanno registrato notevoli incrementi (+23,3%) Sono i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Le vendite di nuovi furgoni nell'Ue sono aumentate del 12,6%, con quasi 400.000 unità venduto sulla scia degli ottimi risultati nei mercati chiave. L'Italia guida con una notevole crescita del 19,4%, seguita dalla Germania al 12,7%, dalla Spagna al 10,9% e dalla Francia all'8,7%. Al contrario, le nuove immatricolazioni di autocarri sono diminuite del 4% a 85.296 unità. Ciò è dovuto principalmente al calo del 5,4% nelle vendite di autocarri pesanti e nonostante una crescita del 5% negli autocarri medi.

Germania e la Francia hanno riportato lievi diminuzioni rispettivamente del 2,2% e dello 0,3%. Spagna e Italiain controtendenza sono cresciute rispettivamente del 15,7% e del 6,6%. Anche le vendite di autobus hanno avuto un inizio d'anno positivo, con le nuove immatricolazioni nell'Ue in aumento del 23,3% rispetto al primo trimestre 2023, per un totale di 9.624 unità. Mentre le vendite sono diminuite del 16,8% in Francia, tre mercati principali sono cresciuti notevolmente: Germania (+20%), Italia (+18,3%) e Spagna (+7,6%).





